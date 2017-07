Atunci cand ne indragostim tindem sa privim totul in roz si uneori ne scapa anumite semnale de alarma sau indicii care ne atentioneaza ca anumite lucruri nu sunt in regula. Asa ca daca vrei sa afli care sunt caracteristicile pe care le are orice relatie sanatoasa de cuplu ti le dezvaluim de indata.