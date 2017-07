In momentul in care in viata ta nu mai exista armonie, Universul iti bate la usa. El iti vorbeste in trei variante: o simpla adiere, un vant si o furtuna.

Primul semn este un gand, o soapta, o briza usoara. Urmatorul este un urlet, un semn clar, o manifestare. Al treilea vine precum un cutremur fara voce sau durere.

Problema este ca multi dintre noi sunt prea incapatanati sa asculte soaptele sau chiar le aud, insa aleg sa le ignore. Urmatorul semn este un urlet clar si, cu toate acestea, fie ne convingem ca totul este in regula fie intelegem ca ceva nu este in regula si, totusi, incercam sa mergem mai departe.

Ultimul semn oferit de Univers este o furtuna, un uragan. De obicei este deja prea tarziu sa ne mai intoarcem din drumul nostru si nici nu mai gasim cale de iesire. Suntem multi cei care acceptam sa ajungem in aceasta situatie, incercand sa ii multumim pe altii, concentrandu-ne sa facem lucrurile care trebuie, evitand sa ne gandim la sufletul nostru si la nevoile lui. Astfel de persoane pun nevoile tuturor celorlalti inaintea nevoilor lor.

Ce este de facut? Accepta greselile pe care le-ai facut. Nu te grabi, nu fugi, nu alerga. Nu esti intr-o cursa, esti intr-o viata. Si este pacat sa nu te bucuri de toate minunile pe care le poti intalni la tot pasul.

Invata sa asculti soaptele Universului. Invata sa alegi caile care iti aduc pacea de care ai nevoie. Invata sa ierti, sa uiti de trecut, sa iti vindeci ranile si sa iubesti. Astazi, este timpul sa recunosti adierea, vantul, furtuna. Este timpul sa asculti. Este timpul pentru o schimbare. Este timpul sa traiesti cu adevarat.

Invata sa devii o persoana mai buna. Pentru ca fiecare experienta rea pe care ai trait-o a fost o lectie de viata pentru tine. Te-a condus la fericirea pe care o traiesti. Viata ta se poate schimba, trebuie doar sa iti doresti asta.

Depaseste experientele negative si te vei putea elibera de durerea care iti tine sufletul incatusat. Asculta-ti inima pentru ca are intotdeauna dreptate. Inima nu minte! Stiu, arta de a renunta este sfasietoare, sufocanta, dureroasa. In momentul in care renunti la ceva sau la cineva nu stii ce urmeaza. Dar viitorul este mult mai frumos decat ce lasi in trecut. Asa ca mergi mai departe. Ai incredere in tine. Meriti sa fii fericita.

foto interior si prima pagina: brickrena, Shutterstock