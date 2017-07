Dragostea poate transforma un om arogant, introvertit sau orgolios intr-o persoana optimista, vesela, deschisa si senina. Am putea-o compara cu o boala mintala, in adevaratul sens al cuvantului. Dar dragostea in aceasta forma nu ramane asa, ci se transforma intr-o legatura mult mai puternica, una care cuprinde atractie fizica, respect, incredere.

Primele doua conditii sunt relativ usor de indeplinit, daca esti intr-o relatie dorita atat de tine cat si de el, insa, la partea cu increderea, lucrurile stau un pic diferit. Un barbat de incredere poate fi descoperit in timp. Fii sigura ca respecta aceste criterii inainte de a-i acorda credit total!

Il cunosti de cel putin un an

Cand incepi o relatie, lucrurile se desfasoara pe repede inainte, iar atractia fizica are un rol foarte important in confirmarea legaturii.

foto interior si prima pagina: pyrozhenka, Shutterstock