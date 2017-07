1. Folosesti mult prea mult detergent

Daca pana acum ai umplut capacul de la detergentul lichid pentru a obtine masura necesara pentru o spalare, afla ca ai trait in minciuna. Daca pui mai mult detergent, nu inseamna ca vei avea haine mai curate. Spuma face ca mizeria si scamele sa se ridice, ceea ce inseamna ca nu vor fi eliminate in momentul clatirii iar hainele tale nu vor mai fi curate vreodata. Se recomanda sa umpli capacul doar o treime sau pana la jumatate. Sau poti folosi capsule cu detergent.

Avem impresia ca daca lasam butonul pe apa calduta, va fi in regula pentru toate tipurile de material. In general, este adevarat dar multi detergenti (cum ar fi cei pudra) nu se dizolva la fel de bine in apa de temperatura mai scazuta.

Citeste continuarea pe Realitatea.net

foto interior si prima pagina: TanyaRozhnovskaya, Shutterstock