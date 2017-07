Pregatite pentru ultima serie din Fifty Shades? Relatia dintre Ana (personaj interpretat de Dakota Johnson) si Christian (Jamie Dornan) este din ce in ce mai serioasa. La finalul filmului Fifty Shades Darker, Christian a facut marele pas si a cerut-o pe Ana de sotie

In noul trailer al filmului ce va avea premiera anul viitor putem vedea cateva secvente cu nunta celor doi indragostiti (da, apare si Ana in rochie de mireasa), precum si cu luna de miere pe care o petrec in Londra si Monte Carlo.

Si pentru ca trebuie sa fie si putina drama, Jack Hyde, fostul sef al Anei, isi face din nou aparitia cu un moment destul de tensionat.

"Jur solemn sa te iubesc si sa am grija de tine atata timp cat amandoi vom trai." - spune Christian.

Filmul va avea premiera pe data 9 februarie 2018. Pana atunci, vom mai avea ocazia sa ne clatim ochii cu numeroase teaser-uri si traielere :)

foto interior si prima pagina: captura Youtube