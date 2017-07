O iubire dureroasa este cel mai urat mod de a iubi. Ai sperante atat de mari si risti totul pe un pariu pe care nu il vei castiga niciodata. Inima iti este franta intr-un milion de piese, iar tie iti raman doar amintirile si gustul amar al despartirii.

Dar stai linistita... cu totii facem greseli cand vine vorba despre dragoste.

Ne alegem partenerii pe baza lectiilor pe care sufletele noastre trebuie sa le invete. Si facem asta fara sa ne dam seama ca, in mod normal, trebuie sa trecem prin cele mai dure lectii.

Nu putem fi schimbati trecand printr-o viata usoara. Din contra, acest lucru se intampla doar atunci cand ramanem doar noi si regretele noastre.

Poate ca nu trebuie sa le numim greseli daca aceste momente au fost necesare pentru a afla mai multe despre noi. Cu toate acestea, vor exista intotdeauna acele iubiri la care ne dorim sa ne intoarcem in timp si sa le rezolvam. Acele iubiri cu finaluri mult prea dureroase pentru noi.

Insa indiferent de cat de mult am suferit, nimic nu va schimba realitatea dura: am avut nevoie de aceasta dragoste in vietile noastre pentru a ne rupe inimile. Adevarul absolut este ca avem nevoie de o greseala majora pentru a ne propulsa spre iubirea vietii noastre.

Trebuie sa ne facem inimile bucati pentru a afla cum sa lipim aceste bucati la locul lor.

De cele mai multe ori, cea mai mare greseala din viata noastra inseamna sa ramanem intr-o relatie la care ar fi trebuit sa renuntam inca din primele momente. Insa nu am facut-o... nu pentru ca a fost sa fie dragoste, ci pentru ca fara aceasta relatie nu am fi putut intelege niciodata ce inseamna sa iubesti cu adevarat.

Greselile noastre sunt menite sa se termine, de obicei cu gust amar si adesea catastrofale. Scopul lor este sa stanjeneasca sufletul nostru si sa ne provoace sa cautama devarata iubire.

Asadar, exista un drum catre adevarata iubire? Da! Invata sa ramai deschisa iubirii pentru ca, indiferent de varsta, s-ar putea ca aceasta sa stea ascunsa dupa urmatorul colt, asteptand sa te ia pe sus cand te astepti cel mai putin.

