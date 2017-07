Prima impresie conteaza mai mult decat ne-am dori. Si chiar daca discursul nostru este impecabil, anumite gesturi pot trada caracteristici pe care vrem sa le tinem bine ascunse.

Tocmai de aceea trebuie sa invatam sa controlam limbajul trupului!

In primele cateva minute din timpul unei conversatii, interlocutorul tau isi da seama daca poate avea incredere in tine. Daca esti o amenintare, daca esti competenta, daca stii sa te faci placuta si multe alte caracteristici. Ce-i drept, parerea unei persoane mai poate fi influentata in timp insa ce te faci daca aceasta este singura ta sansa.

Trebuie sa profiti la maxim de ea, sa-ti pui in evidenta calitatile si sa nu lasi la suprafata exact defectele tale.

foto interior si prima pagina: popcorner Shutterstock