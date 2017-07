Este un influencer, gazda de talk-show, actrita, producator si filantrop. Oprah este cunoscuta in intreaga lume pentru show-ul ei The Oprah Winfrey Show, care a fost cel mai vizionat program tv de acest gen din istorie.

Ea s-a nascut intr-o familie foarte saraca in Mississippi, mama ei fiind o adolescenta singura. A trecut prin foarte multe probleme in copilarie, care au marcat-o si i-au schimbat radical viata: la varsta de 9 ani a fost violata, iar la 14 ani a ramas insarcinata, insa copilul a murit.

Indiferent de problemele prin care au trecut, ea nu s-a dat niciodata batuta si a mers mai departe. Iata care sunt cele mai frumoase lectii de viata ale lui Oprah:

1. Proiecteaza ceea ce iti doresti si vizualizeaza ceea ce vrei sa fii.

“Cand ma uit la viitor, este atat de stralucitor incat imi arde ochii.”

2. Cunoaste-ti drumul in viata

"Esecul este acolo doar pentru a te indrepta intr-o alta directie."

3. Norocul ti-l faci cu mana ta

"Nimic in viata mea nu a fost pentru ca am fost norocoasa. Nimic. Norocul vine in momentul in care iti iei viata in maini si faci ce trebuie."

4. Fa-ti propria definitie a succesului.

"Fa acel singur lucru pe care crezi ca nu il poti faci. Nu reusesti. Incearca din nou. Fa mai bine a doua oara. Singurii oameni care nu se sifoneaza sunt cei care nu se urca niciodata pe funia pentru acrobati."

"Daca vrei sa fii o invingatoare, transforma-ti ranile in intelepciune.

6. Este momentul sa accepti schimbarea

"Nu putem sa devenim ceea ce avem nevoie sa fim ramanand ceea ce suntem."

7. Apreciaza fiecare moment

"Fiecare zi iti aduce sansa sa tragi aer in piept, sa-ti arunci pantofii din picioare si sa dansezi."

8. Ai incredere in tine

"Gandeste precum o regina. Unei regine nu-i este teama de esec. Esecul nu este decat o treapta catre maretie.

9. Nu renunta niciodata la citit. Educatia conteaza.

“Cartile mi-au aratat ca exista posibilitati in viata, ca exista oameni ca mine traind intr-o lume la care nu pot doar sa aspire, ci si sa o atinga. Cititul mi-a dat sperante. Pentru mine, a fost usa deschisa.”

10. Munceste pentru visurile tale.

"Intrebarea esentiala nu este: “Cat de ocupat esti?”, ci “Cu ce esti ocupat?”.