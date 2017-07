Ce se intampla atunci cand relatia de cuplu se destrama sau cand partenerul dorit intarzie sa apara? Cel mai adesea, ne simtim singure si incercam sa umplem cat mai repede golul respectiv. Singuratatea nu este insa sinonima cu solitudinea. Iar perioadele de viata in care nu suntem implicate intr-o relatie, reprezinta un prilej minunat de explorare, auto-cunoastere si dezvoltare personala. Iata sase trucuri care te vor ajuta sa nu te simti singura atunci cand esti...singura.

1. Iesi in lume. Cel sigur mod pentru a te simti singura atunci cand nu esti intr-o relatie este sa te inchizi in casa. Nu fa aceasta greseala. Iesi in lume, mergi in locuri si la evenimente care iti fac placere, exploreaza orasul in care traiesti.

2. Conecteaza-te cu oameni care se afla pe aceeasi lungime de unda cu tine. Anul trecut, am petrecut la Dublin aproape 3 luni. Atunci cand am ajuns acolo, cercul meu de prieteni era foarte restrans. Insa eu cred ca suntem singure doar atunci cand ne dorim asta. Prin intermediul grupurilor de Meet Up, m-am conectat cu persoane cu interese si pasiuni comune si am creat prietenii. Poti face asta in orice colt al lumii te-ai afla.

3. Devin-o cea mai buna prietena a ta. Mi-a luat ani de zile sa invat ca ma simt bine in compania mea. Timpul meu cu mine a devenit un must. Abia atunci cand ajungi in acest stadiu, poti avea o relatie de cuplu armonioasa. Fericirea si buna ta dispozitie inceteaza sa depinda de o alta persoana, devii mai independenta si mai sigura pe tine.

4. Implica-te intr-o cauza sociala. Una dintre cele mai mari bucurii pe care le putem trai este sa le fim de ajutor celorlalti. Sunt atatia oameni pe lume pe care prezenta si zambetul tau ii pot face fericiti. Viziteaza regulat un camin de batrani sau o casa de copii si ofera din timpul tau. Vei crea legaturi autentice, de suflet.

5. Ai o atitudine deschisa. In ultimii ani de zile am petrecut destul de putin timp in Romania iar relatia mea de cuplu de sase ani s-a destramat. Cu toate acestea, nu m-am simtit niciodata singura. In fiecare dintre calatorii, am plecat cu inima deschisa si convingerea ca imi voi face prieteni. Ceea ce s-a si intamplat. Nu trebuie sa traversezi oceanul pentru a experimenta asa ceva. Este suficient, de exemplu sa mergi la sala.

6. Ia-ti un animal de companie. Putini sunt oamenii care ofera clipa de clipa iubirea pe care ne-o daruiesc animalele de companie. Dupa trei ani de zile de Oona - o femela Yorkshire Terrier adorabila, pot spune cu mana pe inima ca efortul merita. Am decis sa o adopt intr-o perioada in care relatia mea trecea printr-o perioada tulbure. Insa nu as fi facut acest lucru daca nu as fi iubit animalele si daca programul meu de lucru nu mi-ar fi permis sa petrec mult timp cu ea. Oona lucreaza cot la cot cu mine si, uneori, ma insoteste la intalniri. Animalele au suflet si personalitate. Daca lipsesti toata ziua de acasa, este mai bine sa renunti la punctul 6.