Daca esti mereu pe fuga si observi ca nu iti ajunge timpul, invata sa il folosesti cu intelepciune. Gestionarea timpului devine extrem de importanta odata cu varsta, cand ai un job si, mai ales, cand iti intemeiezi o familie.

O zi are 24 de ore. Nu primesti nimic in plus, asta e adevarul. Dar poti folosi mai inteligent timpul pe care il ai la dispozitie, ca sa ti se para mai mult.

Primul pas pe care trebuie sa il faci ca sa castigi mai mult timp in fiecare zi este sa nu il mai pierzi cu activitati inutile, care nu iti aduc plus de valoare, scrie Lifehack.org. Poti sa incepi cu televizorul. Poate ca nu esti inca pregatita sa il elimini complet, dar daca te vei uita numai la emisiunile care iti plac cu adevarat, o sa scutesti timp pretios.

La fel si cu internetul. Primele zile vor fi mai grele, dar vei vedea ca poti sa traiesti cu mai putine ore petrecute pe Facebook.

