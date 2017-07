Casatoria este o experienta incredibil de frumoasa si de speciala. Nu exista niciun argument impotriva acestui lucru. Insa, uneori, este atat de minunata incat devine pur si simplu un concept impotriva caruia oamenii masoara orice altceva in viata lor. Iata aici o lista de lucruri uimitoare pe care sa le experimentezi in timp ce prietenii tai se casatoresc:

foto interior si prima pagina: IVASHstudio, Shutterstock

1. Inchiriezi un apartament doar pentru tine; fara parinti, fara frati, fara colegi de camera, fara iubit. Doar tu. Nu conteaza daca este cel mai mic apartament din lume, important este sa stai doar tu in el.

2. Faci ceva de care ti-a fost teama intreaga viata - poate fi parasutismul sau o clasa de actorie. Daca iti este teama, este un pas urias de facut.

3. Ceri o marire de salariu atunci cand stii ca meriti.

4. Oferi bani - pe care nu ii ai inca - oamenilor care au nevoie sau cauzelor nobile.

5. Descoperi spiritualitatea in viata ta, fie ca este vorba despre o religie, o carte sau orice alta conexiune care te ajuta.

6. Iti duci parintii in vacanta. Pe banii tai.

7. Iei legatura cu o persoana din trecut, care a insemnat foarte mult pentru tine. Esti prima care spune ca iti lipseste si sa incercati sa va vedeti din nou.

8. Accepti un nou job sau o promovare care te scoate din zona de confort si pentru care trebuie sa locuiesti intr-un alt oras sau chiar o alta casa.

9. Iti cumperi o masina - fara ajutor de la parinti, frati sau prieteni.

10. Incepi o calatorie pentru a pierde in greutate sau pentru a ajunge in cea mai buna forma a corpului tau. Faci ceva pentru a fi cu adevarat sanatoasa si a te simti bine in pielea ta.

11. Rezolvi o problema majora in viata ta fara a cere sfatul sau aprobarea celor din jurul tau.

12. Incerci o schimbare fizica imensa pe care ti-o doresti, insa inca nu esti pregatita - o tunsoare indrazneata, un piercing, un tatuaj, o schimbare a culorii parului, o garderoba diferita.

13. Mergi intr-o vacanta doar tu. Si atat.

14. Te rasfeti din cand in cand cu mici cadouri - o lenjerie din matase, un masaj de relaxare sau o sticla de vin cu adevarat delicioasa.

15. Inveti sa recunosti ca ai gresit si faci tot posibilul sa indrepti lucrurile.

16. Gasesti o carte care iti schimba viata, chiar si in cel mai mic mod posibil. Important este ca o schimba.

17. Privesti in urma si esti fericita ca esti pe cont propriu si te descurci de minune.