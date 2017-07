A fi ocupata nu inseamna neaparat a fi productiva. Atunci cand esti ocupata, petreci o multime de timp facand lucruri fara sa reusesti sa termini ceea ce ai de facut. Iata trei trucuri care te vor ajuta sa fii mai productiva si sa te bucuri de timpul tau liber.

1. Recompenseaza-te pentru noile obiceiuri

foto interior si prima pagina: KieferPix , Shutterstock

Obiceiurile reprezinta ceva tipic pentru fiintele umane. Atunci cand percepem o anumita experienta ca fiind valoroasa sau ca pe o recompensa vom continua sa o repetam. Acest lucru se poate dovedi nociv pe termen lung in cazul consumului de alcool sau privitului la televizor. Sau poate fi o binecuvantare in cazul unui obicei pozitiv. Asadar, gandeste-te la un obicei nou pe care merita sa il adopti. De exemplu, sa practici cinci minute de yoga de dimineata si la o recompensa pe care ti-o poti oferi.

2. Nu te teme sa ceri ajutor

Unii oameni reusesc in toate. Te intrebi cum anume si, mai ales, cum de au atat de mult timp la dispozitie? Cel mai adesea nu este vorba de a avea mai mult timp ci, mai degraba, de a-ti folosi timpul cu intelepciune. Cu totii avem la dispozitie doar 24 de ore pe zi. Insa modul in care folosim aceste 24 de ore face diferenta dintre oamenii productivi si oamenii ocupati.

Asadar, programeaza-ti timpul ca si cum ti-ai stabili bugetul. Tine un jurnal de timp. Scrie ceea ce faci de fapt intr-o zi si vezi cum se compara cu intentiile tale. Exista sanse mari sa descoperi ca nu ai terminat ceva extrem de important. Identifica cele mai importante lucruri si solicita ajutorul (sau externalizeaza) orice altceva. Stim cu totii ca timpul este valoros dar oare actiunile tale sunt in concordanta cu aceasta idee?

3. Fa-ti timp pentru pasiunea ta

Exista un motiv pentru care te afli in punctul in care esti in viata ta. La inceput, avem tendinta de a lua decizii bazate pe dorintele si nevoile noastre autentice. Pe masura ce inaintam in varsta si viata devine cu mult mai complicata incepem sa actionam din motive care, de fapt, nu au nicio legatura cu pasiunile noastre sau cu cine suntem noi cu adevarat. Presiunea si nevoile financiare, frica egoului, teama de esec sunt cateva dintre acestea. Cu toate acestea, este important sa iti faci timp pentru proiecte care te fac fericita.