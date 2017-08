Inceteaza sa te mai sabotezi! Sigur ai ajuns si tu, dupa un timp petrecut in relatie, sa-ti intrebi iubitul, intr-o forma sau alta: “Noi incotro ne indreptam?”, “Tu cum ne vezi in viitor?”, Ce parere ai despre casatorie?”. Sunt anumite greseli in relatia de cuplu decisive pentru supravietuirea relatiei. Evita sa le mai faci, constient sau inconstient, si iti garantez ca vei fi cu adevarat fericita langa el.

Ti se spune ca ai o varsta si ca este timpul sa-ti gasesti un partener pregatit sa-si intemeieze o familie, sa isi asume o multime de responsabilitati etc. La inceput privesti sceptic si nici nu-ti dai seama cand ajungi sa fii de acord ca “este timpul”. Asa ca pui la cale o strategie si pregatesti intrebari inteligente prin care sa afli daca el, cel de langa tine, este gata sa faca pasul cel mare.

