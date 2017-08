Aceasta radacina picanta contine potasiu si mangan si intareste inima. In plus, stimuleaza sistemul imunitar, intareste pielea, parul, dintii si unghiile.

Este o sursa excelenta de vitaminele A, B, C si E, de mineralele magneziu, fosfor, sodiu, fier, zinc, calciu si beta-caroten. Este cel mai bun remediu pentru durerile articulare.

Gingerolul continut are un efect anti-inflamator direct. Reda functia normala a articulatiilor, muschilor si nervilor. In plus, vindeca migrenele, durerile cronice de cap, arsurile intr-un minut.

