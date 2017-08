Scopul unei relatii nu este de a fi iubit ca in povesti sau pentru totdeauna. O relatie fericita nu inseamna ca fiecare capriciu sau dorinta a noastra trebuie sa fie implinita de persoana de langa noi... nu inseamna sa fii completat sau sa ai intotdeauna inima incarcata de iubire. Scopul unei relatii nu este felul Universului de a spune "Esti demna de iubire... iata pe cineva care sa iti dovedeasca asta!"

foto interior si prima pagina: GlebStock Shutterstock

Scopul unei relatii este de a ne vedea reciproc. Este de a ne intelege sufletul. Este de a trece nu doar prin bucurii, ci si prin obstacole si probleme astfel incat sa vedem ce ne infurie, ce ne trezeste la viata si cand trebuie sa oferim mai multa dragoste decat de obicei.

Scopul unei relatii nu este de a ne repara, de a ne vindeca sau de a ne face sa ne simtim intregi si fericiti... este de a ne arata unde inima noastra are nevoie de atentie si care sunt partile din noi care inca sunt rupte si cum le putem pune la loc.

Alegem sa iubim oameni care nu ne pot iubi inapoi pentru a ne invata ca, de fapt, meritam sa fim iubiti inapoi. Alegem acesti oameni pentru ca ei reprezinta partile din noi pe care nu le putem iubi - de ce altfel ne-am pierde timpul cu oameni care nu ne raspund in acelasi mod la sentimentele noastre? Alegem sa ii iubim pe acesti oameni pentru ca ei sunt singurii cu care impartasim o legatura intima suficient de puternic incat sa ne putem trezi si sa gasim lumina din cele mai intunecate colturi ale sufletelor noastre. Acesti oameni sunt singurii care ne pot lasa sa fim ceea ce suntem cu adevarat. Si ne lasa sa ne rezolvam problemele, sa ne vindecam pe cont propriu.

Majoritatea turbulentelor noastre vin din faptul ca niciodata nu ni s-a spus ca dragostea va continua sa ne franga inimile pana in momentul in care ne vom invata lectiile pe care trebuie sa le invatam.

Partenerii nostri de viata sunt oamenii care vin dupa ce dragostea ne-a vindecat. Iubirile noastre mari sunt iubirile care apar dupa ce credeam ca le-am pierdut. Ele vin in momentul in care suntem pregatiti... dupa ce deja am eliminat toata drama din viata noastra. Dupa ce am aflat ce inseamna sa ne iubim pe noi insine. Dragostea impartaseste ceea ce avem deja fara sa ne bazam pe altcineva sa ne dea ceva care sa suplimenteze lipsurile. De aceea trebuie sa ne dam seama de cat de important este sa iubim oamenii care nu ne pot iubi inapoi.

sursa material: Brianna Wiest via thoughtcatalog