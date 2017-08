Te rog, nu imi irosi timpul. Nu juca toate jocurile pe care le stii cum sa le joci. Nu pune soarta noastra in mainile unor zaruri pe care le arunci cand ai tu chef, asteptandu-te sa raman. Nu ma transforma intr-o nebuna. Te rog.

foto interior si prima pagina: Sveta Yaroshuk, Shutterstock

Am trecut prin destule. Si nu mai am nevoie de o alta persoana care sa vina in viata mea, sa mi-o dea peste cap si apoi sa plece ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic. Nu am nevoie de o alta persoana care sa imi dicteze ce sa fac pentru ca mai tarziu sa iti iei ramas bun.

Nu am nevoie sa ma iubesti daca nu o faci. Nu am nevoie sa minti si sa spui lucruri pe care nu vrei sa le spui doar pentru a ma face fericita. Nu am nevoie sa imi acorzi atentie daca relatia asta este o gluma pentru tine.

Nu presupune ca sunt naiva sau prea copilaroasa. Nu presupune ca vreau sa fiu cu tine incat sa accept astfel de lucruri. Pentru ca am mai jucat acest joc inainte. Si inima mea a fost facuta bucati, iar sufletul mi-a fost daramat.

Nu-mi face cu ochiul. Nu zambi la mine. Nu vorbi cu mine daca nu vrei sa ma lasi in inima ta. Nu ma face sa te vreau.

Este prea usor sa cad. Inima mea isi doreste sa fie iubita si pretuita. Sufletul meu isi doreste un suflet alaturi de care sa traiasca cea mai frumoasa poveste de dragoste. Daca nu imi poti oferi asta, nu iti pierde timpul cu mine... pentru ca nici eu nu vreau sa imi pierd timpul cu tine.

Poate ca este vina mea. Poate ca asta este greseala mea - ma indragostesc mult prea repede. Ai putea spune ca sunt nebuna pentru ca inca mai cred in oameni chiar daca nu ii cunosc. Pentru ca intotdeauna vreau sa vad binele din ei.

Dar nu vreau sa imi cer scuze pentru ceea ce sunt. Sunt o carte deschisa. Iar tu nici macar nu ma lasi sa citesc un capitol din cartea vietii tale.

De aceea iti spun asta: opreste-te! Nu ma mai face sa cred in ceva care nu se va intampla niciodata. Nu imi sopti la ureche vorbe dulci. Nu imi trimite mesaje la care sa zambesc. Merit mult mai mult decat atat. Merit mai mult decat tine. Merit raspunsuri. Merit un barbat care sa isi faca timp pentru mine. Merit un barbat care nu vrea sa mai joace jocuri. Merit un barbat cu o inima sincera si deschisa.

Intr-o zi voi intalni un barbat care ma va lasa sa folosesc cheia pentru a ii descatusa inima. Intr-o zi voi intalni un barbat care nu se va juca cu mine. Intr-o zi voi intalni un barbat care nu isi va dori sa isi iroseasca timpul. Intr-o zi voi intalni un barbat special. Si ma va iubi din toata inima.

Intr-o zi voi intalni un barbat care nu va ezita sa isi doreasca sa isi petreaca restul vietii cu mine. Si acel cineva nu vei fi tu. Niciodata nu vei fi tu!

sursa material: thoughtcatalog.com