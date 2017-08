Am aflat cum sa traiesti frumos de la 10 femei incredibil de frumoase la 60 de ani! Femei autentice si cat se poate de oneste in ceea ce priveste look-ul lor. Femei ce au “semnat” polita anti-chirurgie estetica.

foto interior si prima pagina: Sofia Zhuravetc, Shutterstock

Exista branduri care pun accent pe cum sa traiesti frumos si folosesc in imaginile lor femei de 60, 70 sau chiar 90 de ani. L’Oréal a ales-o pe supermodelul Twiggy, in varsta de 65 de ani, sa fie ambasador in Regatul Unit. Céline a ales-o pe legendara Joan Didion pentru campania de primavara 2015. Minunata Joni Mitchell, chiar daca are 71 de ani, este imaginea Yves Saint Laurent. Am aflat de la 10 femei de succes cum sa traiesti frumos, cum sa fii fericita, sa duci o viata implinita,

Linda Rodin

La 67 de ani, Linda Rodin este printre cele mai stilate si frumoase femei de pe planeta. Stilista ce le-a imbracat pe Madonna sau Adriana Lima spune ca se simte tanara si ca are prieteni mai in varsta ca ea, care se simt tot tineri. Cum sa traiesti frumos in acceptiunea ei? Ea jura ca ritualul ei de frumusete este somnul. Odihna completata de o dieta sanatoasa este cheia spre succes.

