Nu depinde de ceilalti, depinde doar de tine...

Asta mi-au spus prietenii mei Mike si Ai atunci cand m-au vazut suparata din cauza faptului ca o relatie de business, promitatoare la inceput, se dusese de rapa fara vreun motiv intemeiat. Cand tu te schimbi, lumea se schimba, au adaugat.

Nu era prima data cand auzeam aceste cuvinte. La nivel intelectual, le intelegeam. Insa mecanismul de functionare imi ramasese strain. La urma urmei, nu eram vreun hipnotizator celebru, capabil sa faca oamenii sa il urmeze orbeste.

Cei doi japonezi mi-au spus insa o poveste care m-a ajutat in cele din urma sa inteleg si sa aplic acest adevar in mod constient in viata mea.

Cazul este real si o are ca protagonista pe o tanara vietnameza stabilita in California. Tanara era farmacista intr-unul din magazinele CVS din Huntington Beach. Inca din prima zi de lucru, totul mersese pe dos. Managerul i se paruse arogant si rasist, iar clientii un cosmar. Dupa numai o saptamana, a inceput sa aplice la alte joburi. Cele disponibile erau insa foarte departe de casa chiar si pentru cineva obisnuit sa stea in trafic ore la rand. In cele din urma, s-a resemnat. Insa in fiecare dimineata a trait un cosmar. Simplul gand de a merge la serviciu o facea sa se trezeasca cu fata la cearsaf, obosita si lipsita de chef de viata. Acum tanara iubeste sa mearga la serviciu si nici prin gand nu ii trece sa si-l mai schimbe. Ce crezi ca s-a intamplat?

In loc plece la serviciu gandindu-se la cat de neplacute vor fi orele petrecute acolo, vietnameza a inceput sa se gandeasca la cum ii poate ajuta mai bine pe oamenii care trec pragul magazinului. Pe doamna cu par alb si privirea trista. Pe barbatul in baston a carui tuse rasuna printre rafturi. Ba chiar si pe managerul ei, a carui fata supta trada fie nopti nedormite, fie o problema ascunsa. Nu a durat mult si atitudinea clientilor s-a schimbat. In loc sa o cicaleasca sau sa se planga, au inceput sa ii zambeasca, sa spuna glume si sa ii faca complimente. Managerul i-a promis o marire de salariu.

O schimbare mica in felul in care privim lumea si ne raportam la aceasta poate genera o schimbare majora, benefica, in viata noastra.