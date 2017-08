In cazul in care simti ca nu mai ai chef de nimic, ca viata este nedreapta cu tine, ca nu poti merge mai departe, ca nu gasesti fericirea, ca nu ai pentru ce sa mai lupti, ai nimerit acolo unde trebuia - pentru ca in acest material descoperi care este cea mai frumoasa lectie de viata. Nu vine de la noi, ci de la o batranica de 90 de ani care a impresionat sute de mii de oameni din lumea intreaga.

Am gasit aceasta postare pe Humans of New York; ea spune povestea unei femei de 90 de ani din Moscova, Rusia, care ne invata ce inseamna sa traiesti cu adevarat!

"Am 90 de ani, insa ma simt ca la 50 de ani. Nu iau niciun medicament, nu ma plang niciodata, sunt doar fericita ca sunt in viata. Le spun foarte des oamenilor <<Viata este despre ce ai, nu despre ce vrei.>>

foto interior si prima pagina: Humans of New York, Facebook

