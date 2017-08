Exista o veste buna pentru toate acele persoane care prefera condimentele iuti precum ardeii jalapeno sau piperul. Un studiu realizat in China a demonstrat ca persoanele care consuma mancare condimentata in fiecare zi au o speranta de viata mai ridicata decat cei care mananca iute o data-de doua ori pe saptamana sau deloc.

Cercetarea s-a desfasurat in perioada 2004-2008, avand un numar de 487,375 de participanti cu varste cuprinse intre 30 si 79 de ani. Subiectii nu suferisera in trecut de nicio boala cronica si specialistii au luat in calcul si alti factori relevanti pentru longevitate, precum statutul marital si educatia.

Rezultatele au fost surprinzatoare: cei care au mancat condimentat zilnic au inregistrat un risc de deces mai redus cu 14% fata de cei care nu adauga mirodenii alimentelor.

foto interior si prima pagina: Andrii Gorulko, Shutterstock