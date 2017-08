Potrivit badgirlsbible.com, absenta este “reteta” succesului. Daca iti doresti ca unui barbat sa-i fie dor de tine, poti sa apelezi la cateva trucuri simple care il vor face sa isi doreasca sa vorbeasca cat mai des cu tine. Dar, un lucru important de precizat, se pare ca aceste trucuri functioneaza doar in cazul in care el este cu adevarat interesat de tine.

Te intrebi cum poti sa iti dai seama daca unui barbat ii este dor de tine sau nu? Nu este nevoie sa depui mari eforturi si nici sa incepi sa-ti faci griji, este necesar doar sa tii cont de cativa pasi care te vor ajuta sa obtii ce iti doresti!

1. Desparte-te de el cu zambetul pe buze

Daca ai fost la intalnire cu el, este important sa pleci cu zambetul pe buze. Relatiile reusite sunt cele in care femeia lasa impresia ca este fericita si ca nu isi face prea multe griji in privinta viitorului. Asadar, este destul de simplu sa-l faci sa fie interesat in continuare de tine: saruta-l, imbratiseaza-l si zambeste-i.

