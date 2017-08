Un studiu realizat in America arata care sunt cele mai comune regrete in randul oamenilor. Cel mai "adanc" regret al oamenilor nu este deloc unul surprinzator.

Studiul a fost realizat prin chestionarea a 370 de oameni si arata ca iubirea sau dragostea pierduta se afla pe primul loc in topul celor mai mari regrete ale oamenilor.

Iubirii ii urmeaza, indeaproape problemele de familie, scolarizarea, munca si banii.

In ceea ce priveste distribuirea pe sexe a regretelor, femeile au numit de mai multe ori decat barbatii iubirea ca fiind unul dintre cele mai arzatoare dintre ele. De asemenea, s-a observat ca regretele in materie de cariera sunt mai frecvente in randul oamenilor cu un nivel mai inalt de educatie.

1. Iubirea, dragostea pierduta – 18,1%

2. Familia – 15,9%

3. Educatia – 13,1%

4. Cariera – 12,2%

