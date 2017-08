comunicat de presa:

Pe masura ce iti impachetezi bagajele pentru ultimele zile de vacanta din aceasta vara, probabil te gandesti sa iti iei cu tine si masivul aparat DSLR, sau poate nu. Cel mai probabil, ceea ce vei lua cu tine va fi cea mai flexibila camera – smartphone-ul tau. TP-Link isi ofera cateva sfaturi pentru a face poze cat mai bune cu telefonul.

Timingul perfect

Cand vorbim de fotografierea cu telefonul mobil, o scurta perioada de cateva ore sau chiar minute poate face diferenta intre un hit Instagram si "doar o alta fotografie" dintre sutele de fotografii din telefon. Cele mai bune momente pentru o sesiune foto de vara sunt dimineata devreme si dupa-amiaza tarziu: imediat dupa rasarit sau chiar inainte de apusul soarelui. in aceste momente ale zilei, soarele este cel mai delicat si fotografiile realizate in timpul asa-numitei ore de aur par sa aiba o lumina aproape magica – o aura de vara.

Spune o poveste

O fotografie buna spune intotdeauna o poveste. si o poveste buna este intotdeauna o aventura. Nu te lasa tras in stralucitul cliché de tipul A (tu), stand in fata lui B (punct de reper / ocean / munte). Spune o poveste. Misca-te, roaga un prieten sa iti faca o poza cand nu esti atent, lasa-ti energia sa invadeze lumea, sa treaca direct prin ecran. Totul este posibil cu modelul X1 Max, care vine cu tehnologia potrivita pentru a face fotografia perfecta - PDAF sau Phase Detection Auto Focus. Aceasta caracteristica permite camerei telefonului sa focalizeze foarte repede - intr-un timp incredibil de 0,2 secunde – ceea ce iti permite sa capturezi acel instantaneu pe care ti-l doresti cu cat mai putine distorsiuni. Asa ca sari pana la cer si foloseste modul Nefos X1 Max pentru a surprinde toate ipostazele diferite pe care reusesti sa le imaginezi in aer. Sau indrazneste sa faci bungee jumping si arata lumii curajul tau surprins la cea mai buna calitate.

Asigura-te ca fotografia are personaje si detalii. O pereche de ochelari de soare in mana, un cocotier, o floare de magnolie in parul tau poate adauga profunzime fotografiei tale, oferind publicului un inside look in ziua ta de vara. Elementele de recuzita sunt amuzante, dar nu trebuie folosite in exces. Unul sau doua obiecte intr-o fotografie sunt mai mult decat suficiente – nu uita ca vrei ca fotografia ta sa arate fresh si fara efort, nu ca ceva care a venit dintr-un studio de fotografie din anii ‘80.

Experimenteaza, foloseste-te de unghiuri

Una dintre cele mai frecvente greseli, pe care cei mai multi dintre noi le facem, atunci cand facem fotografii cu un telefon, este ca le facem la acelasi nivel – nivelul ochiului. in cele din urma, ajungem sa avem zeci de gigabiti de imagini foarte asemanatoare care arata, intr-adevar, celorlalti ceea ce am vazut, dar cu zero substanta. Schimba-ti pozitia si vei putea observa diferente esentiale in imaginile tale.

Intra in poza

Am ajuns sa ne gandim la selfie-uri ca la ceva care sa ne faca sa ne simtim vinovati atunci cand nimeni nu se uita. Dar haide sa fim sinceri - o fotografie interesanta a fetei tale arse de soare, cu un ocean albastru-turcoaz si palmieri in fundal, ar transmite mai multa emotie decat o mie de fotografii doar cu un peisaj. Pentru cei mai multi, un selfie de o secunda include cel putin 5 minute de „imi sta bine parul?" sau „am fata prea stralucitoare?". Dar datorita modului de frumusete in timp real al X1 Max, conceput special pentru selfie-uri fara efort, nu va trebui sa iti faci griji de nimic. in plus, declansatorului camerei din fata dispune de un control rapid si usor - pur si simplu trebuie sa iti pui degetul pe scanerul de amprenta din spatele telefonului.Neffos X1 Max

Editeaza

Oricat esti de nerabdator sa distribui fotografia proaspat surprinsa pe nisipul fierbinte cat timp momentul iti este inca viu in minte, iar ecranul telefonului este inca putin cald de la razele solare, opreste-te. Lasa fotografia sa stea un timp si gandeste-te la cateva tehnici de editare care ar putea-o imbunatati: cateva retusuri minore pot transforma o fotografie simpla intr-o adevarata capodopera.

Nu in ultimul rand, nu uita sa te opresti si sa inregistrezi amintirea. Pe masura ce vara trece, tendintele se schimba si fotografiile se sterg accidental, amintirile sunt menite sa reziste – filtrele nu sunt necesare.