Mai jos gasiti scrisoarea lui Mark Zuckerberg pentru fiica lui; acest mesaj a adunat aproape 2 milioane de like-uri in mai putin de 24 de ore de la postare.

foto interior si prima pagina: Mark Zuckerberg, Facebook

"Eu si Priscilla suntem foarte fericiti sa ii spunem bun venit in aceasta lume fiicei noastre August. I-am scris o scrisoare despre lumea in care speram ca va creste si, in acelasi timp, speram sa nu creasca prea repede.

Draga noastra, August!

Bun venit in aceasta lume! Eu si mama ta suntem atat de incantati sa vedem ce vei deveni.

Cand s-a nascut sora ta, am scris o scrisoare despre lumea in care speram ca ea si acum tu veti creste - o lume cu o educatie mai buna, mai putine boli, comunitati mai puternice si o egalitate mai mare. Am scris ca, cu toate progresele in domeniul stiintei si al tehnologiei, generatia voastra ar trebui sa traiasca vieti mai bune decat ale noastre, iar noi avem responsabilitatea de a face acest lucru. Chiar daca titlurile stirilor se concentreaza asupra lucrurilor care nu sunt in regula, credem ca aceste tendinte pozitive vor castiga. Suntem optimisti cu privire la generatia si viitorul vostru.

Insa, mai degraba decat sa scriem despre crestere, vrem sa vorbim despre copilarie. Lumea poate fi un loc serios. De aceea este important sa iti faci timp sa iesi si sa te joci.

Cand vei fi mare vei fi ocupata, asa ca sper sa iti faci timp sa mirosi florile si sa aduni frunzele care cad din copaci. Sper sa citesti cartile tale preferate ale doctorului Seuss de atatea ori incat sa incepi sa inventezi propriile povesti.

Sper sa te dai cu Max in carusel pana cand vei imblanzi toti calutii. Sper sa alergi ture intregi prin toata casa. Si sper sa iti placa somnul. Si mai sper ca si in visele tale sa poti simti cat de mult te iubim.

Copilaria este magica. Poti sa fii copil o singura data, asa ca nu o petrece prea mult facandu-ti griji cu privire la viitor. Ne ai pe noi pentru asta si vom face tot ce putem pentru a ne asigura ca lumea este un loc mai bun pentru voi si pentru toti copiii din generatia voastra.

August, te iubim atat de mult si suntem foarte fericiti sa incepem aceasta aventura alaturi de tine. Iti dorim o viata cu bucurii si dragoste.

Cu multa iubire,

Mama si tata."