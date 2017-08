La gala MTV Video Music Awards, Pink a primit prestigiosul premiu Michael Jackson Video Vanguard. Dupa ce a sustinut un spectacol cu cele mai mari hituri ale sale, cantareata a urcat din nou pe scena pentru a accepta premiul de la Ellen DeGeneres.

Discursul sustinut a fost dedicat fiicei sale de doar 6 ani, Willow, care era prezenta in multime.

Stiu ca nu am prea mult timp, insa as vrea sa va spun o poveste rapida. Recent, am condus-o pe fiica mea la scoala si ea mi-a spus din senin:

"Mama..."

Am raspuns: "Da, iubito!"

Ea mi-a spus: "Sunt cea mai urata fata pe care o cunosc."

Am spus: "Huh?"

Ea mi-a raspuns: "Da, arat ca un baiat cu par lung."

Si creierul meu era < >

Insa nu am spus nimic, in schimb m-a dus acasa si am facut o prezentare Powerpoint pentru ea, iar in aceasta prezentare erau rockstaruri androgini si artisti care isi traiesc viata asa cum vor si care, probabil, sunt inca batjocoriti zilnic. Aici vorbesc despre artisti precum Michael Jackson, David Bowie, Freddie Mercury, Annie Lennox, Prince si Janis Joplin, George Michael sau Elton John. Atat de multi artisti... Ochii ei au devenit foarte mari...

Insa apoi i-am spus: "Stii, chiar vreau sa stii de ce crezi ca esti urata."

Ea: "Ei bine, arat ca un baiat."

Eu: "Ei bine, atunci cum crezi ca arat eu???"

Ea: "Mami, tu esti frumoasa!"

Eu: "Multumesc. Insa cand oamenii rad pe seama mea, ce crezi ca spun? Fix asta - ca arat ca un baiat, ca sunt prea masculina sau ca am un corp prea barbatesc."

Si am continuat: "Ma vezi pe mine ca imi las parul lung?"

Ea: "Nu, mami!"

Am intrebat-o: "Ma vezi pe mine ca imi schimb corpul?"

Ea: "Nu, mami!"

Eu: "Ma vezi pe mine ca schimb modul in care ma prezint in fata intregii lumi?"

Ea: "Nu, mami!"

Eu: "Ma vezi pe mine ca vand stadioane intregi pentru concertele pe care le tin in jurul lumii?"

Ea: "DA, mami!"

Eu: "Ok... Asadar, draga mea. Noi nu ne schimbam. Luam pietrisul si cochilia si facem o perla. Ii ajutam pe alti oameni sa se schimbe pentru a putea vedea mai multe feluri de frumusete."

Pentru toti artistii de aici, voi toti ma inspirati. Va multumesc pentru ca sunteti cine sunteti in viata reala si pentru ca ne luminati calea. Continuati sa straluciti pentru ceilalti. Iar tu, draga mea fetita... esti minunata si te iubesc la nebunie!"