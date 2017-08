Relatiile sunt dificile. Casatoria este si mai grea. Si cu siguranta acestea nu sunt pentru toata lumea. Daca sufletul tau simte ca a intalnit persoana cu care vrea sa fie intr-o poveste lunga de dragoste, trebuie sa inteleaga ca este important sa lupte pentru a tine vie flacara iubirii.

foto interior si prima pagina: Photographee.eu, Shutterstock

Iata care sunt cele mai importante lucruri pe care trebuie sa le faci pentru ca o relatie sa dureze:

1. Renunta la planuri

Scapa de toate fanteziile si visurile pe care le ai legate de fericirea in cuplu. Nu exista. Doar traieste!

2. Iarta

Iarta de cate ori se poate... si aproape tot timpul se poate. Este important ca relatia sa fie construita pe bunatate, iubire si incredere. Daca a gresit, iarta.

3. Si uita...

Daca ai iertat, insa nu ai uitat... ai iertat cu adevarat? Stiu oameni care pretind ca au iertat, insa inca aduc in discutie acele momente in care au fost ranite. Dupa iertare, urmeaza etapa uitarii.

4. Fii un coechipier bun

Viata poate fi dificila in anumite momente. Unul dintre lucrurile frumoase in casatorie si relatii este sa ai pe cineva alaturi nu doar in momentele bune ale vietii tale, ci si in cele dificile.

Alegerea iti apartine. Nu trebuie sa ramai aceeasi persoana; invata sa evoluezi, sa te schimbi, sa te maturizezi... si poti face asta alaturi de persoana iubita.

6. Calatoreste alaturi de el

Calatoriile va ajuta sa iesiti din zona de confort. De asemenea, va va ajuta sa va schimbati viziunea asupra lumii si felul in care va apreciati relatia.

7. Dezvolta-ti propriile interese

Relatia va fi si mai frumoasa in momentul in care vei incerca sa fugi dupa visurile tale.

8. Nu pastra scorul

Cunosc un cuplu care tine evidenta numarului de activitati de uz casnic. Nu face asa ceva. Este epuizant... si copilaresc.

9. Recunoaste cand gresesti

Acesta este cel mai simplu si mai greu lucru pe care trebuie sa il faci in viata de cuplu. Insa acest gest va va aduce beneficii minunate.

10. Bucurati-va impreuna de reusitele voastre

Poate fi vorba despre o promovare la locul de munca sau despre o reusita pe plan personal... gasiti ocazii frumoase si sarbatoriti pentru ele.