Daca esti in cautarea unor modele de unghii de toamna ai nimerit bine! In aceasta toamna se poarta pe unghii nuantele mate, modelele geometrice si culorile pamantii. Am ales pentru tine 15 modele de unghii care se vor purta in sezonul de toamna si te vor ajuta sa fii in ton cu anotimpul. Asteptam sa ne spuneti care sunt preferatele voastre in sectiunea de comentarii.

1. Alege unghii de toamna kaki

Kaki-ul nu se poarta doar pe haine, ci si pe unghii. Aceasta nuanta este perfecta pentru orice tip de unghie si arata foarte bine in combinatie cu un nude clasic.

foto: elena_klypko, Instagram

2. Unghii marble

Unghiile de inspiratie marble (marmura) continua sa fie la moda si in perioada toamnei. Acestea ofera un plus de eleganta si pot fi purtate chiar si la evenimente sofisticate.

foto: deni_sova_nails, Instagram

3. Manichiura de toamna rose gold

Trendul rose gold este oficial aici si va ramane intreaga perioada rece. Efectul cromatic arata extraordinar de bine cu pielea bronzata.

foto: sallyhansenuk, Instagram

4. Toamna asta alege nuante nude

Aceasta nuanta dulce de la OPI este deja una clasica; nude-ul piersica te va ajuta sa faci tranzitia de la vara la toamna foarte usor, mai ales daca alegi sa porti un imprimeu Sweater Nail Art.

foto: opinailsuk, Instagram

5. Shades of grey

Pe masura ce se raceste vremea, opteaza pentru nuante in tonuri reci de gri. Fara indoiala, aceste culori sunt un must have pentru toamna.

foto: smithandcult, Instagram