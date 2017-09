Cuvintele sunt de prisos in aceasta situatie. Dati play si minunati-va cat de frumoasa este lumea in care traim.

Leo Cittadella, un tanar videograf a calatorit in intreaga lume timp de un an pentru a ne arata cat de minunata este planeta noastra - de la fiordurile norvegiene pana la Coasta de Vest a Statelor Unite si mai departe in Insulele Hawaii.

Cittadella a luat dupa el camere video si drone si a filmat fiecare loc in care a ajuns; in urma acestei calatorii a ramas cu cele mai frumoase amintiri din viata lui si un clip pe care ni-l prezinta si noua pentru a ne bucura de frumusetea lumii in care traim.

Apusuri de poveste, stanci care brazdeaza apa oceanelor, zapada sarutata de razele soarelui, paduri virgine si nori de poveste. Va invit sa dati play si sa va incantati privirile cu cele mai frumoase locuri.