Cand te uiti la imaginea de mai jos ce vezi? Multe linii si dreptunghiuri, nu? Da, asa este... insa vezi cumva si cateva cercuri? Mai exact, 16 cercuri. Stiu ca suna ciudat si ca poate nu ma crezi... insa sunt acolo, fix in imagine.

Ce vedeti mai jos se numeste Iluzia Coffer si a fost finalista in anul 2006 la concursul Best Illusion of the Year. Aceasta imagine a fost creata de Anthony Norcia de la institutul Smith-Kettlewell Eye.

Poza a fost recent postata si pe contul Reddit de utilizatorul i124nk8 si a devenit virala in scurt timp, fiind share-uita de numeroase persoane. Nu este niciun truc, nicio magie. Imediat ce ti-ai setat creierul sa inteleaga ca in imagine sunt 16 cercuri, acestea vor fi foarte usor de gasit.

Spune-ne in comentarii daca le-ai vazut din prima sau daca ai reusit sa le gasesti dupa ce ai aflat de existenta lor si, cel mai important, ce truc ai folosit.

foto interior si prima pagina: i124nk8, Reddit