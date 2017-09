"Dincolo de ideile de bine si de rau exista un camp. O sa te intalnesc acolo. Cand sufletul sta intins acolo, pe acea iarba. Lumea este prea plina ca sa vorbeasca despre asta." - Rumi

Ai avut momente in care ai simtit ca nu apartii unui loc sau ca nu te simti in largul tau in preajma anumitor persoane? Sentimentul ca nu iti gasesti locul este normal pentru oameni, insa foarte putine persoane au experimentat conexiunea sufletului cu un loc anume. Locul sufletului este un loc care vine cu un sentiment de apartenenta. Acesta sporeste emotii intense in sufletul tau. Corpul fizic face o legatura cu imprejurimile tale. Te simti ca si cum ai face cu adevarat parte din acel loc.

Iata care sunt cele 4 semne care iti spun ca ai gasit locul sufletului tau:

1. Locul este familiar

Vei simti ca ai mai vizitat locul in trecut, chiar daca tu il vizitezi pentru prima data. Vei fi constienta de tot ce este in jurul tau; unii oameni numesc acest sentiment deja vu.

Aceasta familiaritate coplesitoare cu locul te-ar putea deranja la inceput, insa ai rabdare... pentru ca este un semn clar ca ti-ai gasit locul sufletului tau.

Acest loc va aduce sentimente de pace in sufletul tau. Te vei simti mult mai relaxata si mai linistita. Problemele tale de zi cu zi vor fi uitate in timp ce linistea se va raspandi in tot corpul si sufletul tau. Conexiunea spirituala pe care o experimentezi in acest mediu nu poate fi descrisa in cuvinte.

3. Acest loc incurajeaza creativitatea

Acest loc va stimula creativitatea. Vei simti nevoia de a te dezvolta, de a crea ceva. Fiind relaxata, stimulii tai vor raspunde mai bine la creativitate. Da-i drumul; exploreaza necunoscutul si descopera-ti talentele.

4. Acest loc iti va incarca bateriile

Nu este necesar sa faci ceva anume in acest loc. Poti doar sa petreci timp in acest loc pentru a reflecta asupra vietii tale. Ai putea sa te gandesti la viitorul tau, la partenerul tau, la cariera ta... la propria propria existenta. Intr-un mediu ca acesta poti intotdeauna sa te cunosti mai bine.

Acest loc iti va reincarca energia, va restaura spiritul si te va face bine din punct de vedere mental si emotional. Ori de cate ori te vei simti fara putere, fara motivatie, ar fi bine sa vizitezi acest loc deoarece chiar poate avea calitati de vindecare care vor echilibra frumos energiile sufletuluit au.

Acestea sunt doar cateva semne care indica faptul ca ai gasit locul sufletului tau.

Asadar, tu crezi ca ai gasit un loc pentru sufletul tau?