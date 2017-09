In plus, putem vedea pentru prima data rochia de mireasa pe care o va purta Anastasia Steele la nunta.

Asteptarea a luat sfarsit! Oamenii din spatele fenomenului Fifty Shades au facut public primul trailer oficial Fifty Shades Freed. Filmul are la baza a treia si ultima carte scrisa de E. L. James, continuand povestea de dragoste a miliardarului Christian Grey cu tanara Anastasia Steele.

De la fotografii cu rochia minunata pe care Anastasia o imbraca in ziua nuntii, pana la momentele mai tensionate cand Grey apare tinand in mana un pistol si secventele in care Jack Hyde, fostul sef al Anastasiei, intra in miez de noapte in apartamentul din Escala, Fifty Shades Freed promite sa completeze trilogia care a facut inconjurul lumii.

" - spune un Christian Grey misterios si extrem de indragostit in timp ce pune pe deget verigheta.

Filmul va avea premiera anul viitor, pe 9 februarie (fix inainte de Valentine's Day).

Mai jos gasiti si prima imagine cu rochita de mireasa a Anastasiei, pe care apare mesajul "Mrs Grey will see you now"

foto interior si prima pagina: Fifty Shades, Facebook