Toate fiintele tremura inaintea violentei. Toate se tem de moarte, toate iubesc viata. Priveste-te in altii. Apoi pe cine mai poti rani? Ce rau mai poti face?

Iata care sunt cele 5 reguli in dragoste oferite chiar de Buddha

1. "Daca te-ai iubi cu adevarat, nu ai putea rani pe nimeni, niciodata!"

Pentru a gasi dragostea adevarata trebuie sa te iubesti mai intai pe tine. Pentru ca doar atunci cand te iubesti pe tine insati poti gasi reflexia acelei iubiri in ochii altei persoane. Suntem cu totii conectati spiritual si numai atunci cand ne dam seama de aceasta unitate putem crea posibilitatea de a ne dedica si altora.

Potrivit lui Buddha, daca incercam sa cautam fericirea in afara, in cele din urma vom gasi doar dezamagire. Si asta pentru ca totul in afara este temporar si satisfactia pe care o obtinem din exteriorul nostru nu dureaza mult. In schimb, ar trebui sa incercam sa gasim pacea si dragostea care se afla in mod natural in sufletele noastre. Aici se afla perfectiunea si implinirea vesnica, spre deosebire de lumea exterioara. Iar cand suntem impliniti spiritual putem sa ne oferim cu adevarat sufletele intr-o relatie.

3. "Iubeste intreaga lume precum o mama isi iubeste singurul ei copil."

Lumea ar fi intr-adevar un loc diferit daca toti am avea grija de cei din jurul nostru ca si cum ar fi propria noastra familie. Trebuie sa ii iubim pe cei apropiati pentru ca toata lumea merita dragostea noastra. Daca putem face asta, vom trai intr-o lume in care iubirea este peste tot.

4. "Orice cuvinte vom pronunta, sa le alegem cu grija, caci oamenii vor fi influentati de acestea."

Odata spuse, cuvintele nu mai pot fi luate inapoi. Ar trebui sa folosim cuvintele cu intelepctiune atunci cand vorbim cu cei pe care ii iubim. In foarte putin timp putem distruge o relatie pe care cu greu o mai putem repara.

5. "Ura nu inceteaza niciodata prin ura. Ura inceteaza prin dragoste."

Ar trebui sa ne amintim ca atunci cand cineva ne spune cuvinte dure, furia nu este singura optiune disponibila pentru noi. Exista o modalitate mult mai buna; furia nu doar ca provoaca daune ireparabile unei relatii dar, de asemenea, sporeste neintelegerile. Mai degraba, daca alegem sa actionam calm, nu doar ca putem salva relatia, ci vom consolida si legatura dintre noi si acele persoane.