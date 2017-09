Dupa o relatie nepotrivita este aproape obligatoriu sa iei o pauza de la intalniri. Dar apoi, cand iti revii si il intalnesti pe El, te sfatuiesc sa fii atenta la reactiile adverse care pot aparea din cauza legaturii toxice in care ai investit sentimente. “Tratamentul” incepe abia cand intri intr-o noua relatie.

foto interior si prima pagina: Rock and Wasp, Shutterstock

Si este si mai intens daca cunosti un barbat care-ti place mult si cu care te vezi alaturi ceva vreme de aici incolo. Pe scurt, dupa o relatie nepotrivita, risti sa nu apreciezi suficient noul partener. Il compari cu fostul iubit si, uneori, acesta devine chiar victima in locul celui din urma. Idiva.com iti spune ce surprize pot aparea in comportamentul tau, care pot afecta relatia. Evita-le ca sa nu ajungi in asemenea situatie.

Incearca sa ai incredere in el

La inceput tinzi sa nu crezi un cuvant din ce spune. Pe buna dreptate, mai ales daca fostul iubit te-a mintit inca de la bun inceput. Risti ca orice exprimare si orice informatie venita din partea lui sa fie disecata de tine, in cautarea onestitatii.

