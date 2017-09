In cautarea pe internet de lucruri interesante si cool, am dat peste acest filmulet minunat. El a fost filmat de un tanar videograf pe El Teide, cel mai inalt munte din Spania - cunoscut si ca unul dintre cele mai bune locuri din lume pentru a fotografia stelele.

In timp ce urmaream acest clip mi-am dat seama ca nu suntem constienti de cat de minunata este casa noastra, planeta pe care traim si pe care o numim Pamant. Nu suntem constienti de frumusetile sale si de viata care exista in jurul noastre. Exista frumusete in orice copac, orice piatra, orice nor, orice apus.

Albert Einstein, Nikola Tesla, Isaac Newton, Galileo Galilei... acestia sutn doar cativa dintre sutele de oameni de stiinta care au fost inspirati de arta, miscarea si frumusetea naturii.

Este o experienta incredibila sa traiesti intr-o lume in care cunoastem atat de multe si, totusi, stim atat de putine. Si acesta este cel mai bun motiv pentru a o explora.

Important: In momentul in care dati PLAY filmuletului, asigurati-va ca aveti sunetul pornit si ca activati modul HD pentru o experienta inedita.

Lasati ca acest clip sa va inspire sa va traiti viata, sa va urmati visurile, sa nu renuntati oricat de dificil ar fi.

The Mountain from TSO Photography on Vimeo.

foto interior si prima pagina: captura video