Jumatatea ta petrece mult timp in delegatii, din cauza serviciului, iar tu te temi ca acest lucru va va indeparta. Nu it face griji, nu este deloc nevoie sa se intample asa. Din contra, aceasta situatie poate fi un dar pentru relatia voastra. Iata ce poti sa faci:

foto interior si prima pagina: Rawpixel.com Shutterstock

1. Recunoaste-ti nelinistea si faptul ca resentimentele provoaca mai multa tensiune decat distanta.

Fii atenta la gandurile si sentimentele tale si recunoste cand sunt nefondate. cateva zile petrecute la distanta unul de celalalt nu inseamna nici pe departe ca esti singura sau ca ai motive reale de tristete. Profita de timpul pe care il ai doar cu tine pentru a te cunoaste mai bine si a face lucruri care iti fac placere cu adevarat. Nu iti petrece orele gandite la ce face el si, mai ales cu cine face. E vorba care spune ca atunci cand un partener chiar doreste sa insele (valabil si pentru femei) o poate face cu celalalt de mana.

2. Adopta o perspectiva diferita asupra vietii tale.

Anxietatea si gandurile ”negre” provocate de deplasarile in interes de serviciu ale jumatatii sale reprezinta un indiciu al unor probleme latente, mai vechi, care au nevoie de atentie si de rezolvare. Ai de ales sa fii nefericita sau sa faci o schimbare in atitudine care sa iti transforme viata in bine. Priveste orice vine catre tine ca pe o oportunitate si nu ca pe o criza.

3. Discuta deschis cu el despre modul in care calatoriile in interes de serviciu va afecteaza viata in doi.

Decat sa te prefaci ca totul este in regula, este mai bine sa vorbesti deschis despre ceea ce te nemultumeste. Altfel, tensiunile se acumuleaza si, in cele din urma, explodeaza in cel mai neplacut mod cu putinta. Nu crede ca stii ceea ce simte si gandeste pana cand nu discuti cu el. E posibil sa ai impresia ca el se bucura de calatorie si de camerele de hotel luxoase cand, de fapt, ii lipseste atmosfera de acasa si ii este dor de tine. Abordati situatia ca o echipa si gasiti solutii pentru a trece mai usor peste aceasta perioada.

4. Planificati cum sa ramaneti in contact in perioadele in care este plecat.

Alegeti o modalitate de comunicare placuta pentru amandoi. Stabiliti o ora la care sa puteti vorbi nestingheriti. Asta nu inseamna ca nu il poti surprinde in timpul zilei cu un mesaj incitant, care sa il faca sa isi doreasca sa se urce in avion in secunda urmatoare.

5. Transforma intoarcerea lui acasa intr-o sarbatoare

Intampina-l cu zambetul pe buze si lumina in priviri. Fa-l sa se faca binevenit si dorit. Nu toti ochii care nu se vad, se uita. Perioadele scurte petrecute departe unul de celalalt pot fi un dar care va va ajuta pe amandoi sa mentineti relatia vie.