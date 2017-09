In aceasta dimineata am trezit patru copii somnorosi. Doi s-au ridicat imediat din pat, unul s-a rugat de mine sa il las sa mai doarma putin si pe celalalt l-am tras de picioare si l-am tras pana a ajuns pe marginea patului. Nu sunt mandra de modul in care l-am trezit pe cel de-al patrulea voinic.

Am facut 5 paturi, unul de doua ori pentru ca cineva s-a strecurat sub patura si a incercat sa se intoarca la culcare. Poate ca eu eram acel cineva.

Am facut un dus pentru a arata cat de cat uman si am curatat cele trei bai. Am pregatit doua cani de cafea (cu cat mai puternica cafeaua, cu atat mai bine).

Am imbracat un copil si apoi pe mine si am tipat la fiica mai mare spunandu-i ca "tinuta" ei ar baga-o in arest si am insistat sa isi schimbe hainele, ramanand tare pe pozitii ca nu va pleca de acasa imbracata asa.

Le-am reamintit tuturor sa se spele pe dinti. De patru ori. Niciun copil nu a facut ce am spus. Inca lucram la asta.

Am strigat cat m-au tinut plamanii "NU MAI TIPATI! Veti trezi vecinii!"... a fost suficient de tare pentru a trezi vecinii. Si nu am facut-o o data, ci de mai bine de 4 ori.

Am facut drumul catre scoala si gradinita de doua ori: o data pentru a ii duce pe copii si a doua ora pentru ca unul dintre ei isi uitase caietul cu tema.

Am parcat masina in fata casei si am curatat micul dejun aruncat prin spate. Am intrat in casa si m-am apucat sa spal vasele.

Le-am stricat fortaretele facute din perne (trebuia sa schimb fetele de perna) si am bagat o masina de rufe la spalat.

Am mancat si eu ceva rapid, am plimbat cainele, am sters praful, am oprit cele 100 de lumini aprinse din casa si am trimis 12 mesaje.

Toate inainte de ora 9 dimineata.

Acum stau pe scaunul de la birou si imi pornesc laptopul. Aplicatia de masurat pasii imi spune ca am facut deja 2,5 km. Numai ca sa ne pregatim si sa iesim din casa.

Nu va spun asta pentru a primi compasiune. Nici vorba! Sunt norocoasa sa am o familie numeroase. Sunt norocoasa sa am un loc de munca care imi ofera flexibilitate. Sunt norocoasa sa am un salariu. Sunt norocoasa sa am patru copii complet sanatosi. Sunt norocoasa sa traiesc intr-o societate in care femeia poate lucra. Sunt norocoasa sa fiu sanatoasa astfel incat sa imi vad de viata mea.

Va spun asta pentru ca daca mai aud o persoana care sa imi spuna "Trebuie sa fie frumos sa ajungi la birou la ora 9." imi pierd mintile.

Pentru toate mamele care lucreaza... stiu prin ce treceti. Va inteleg perfect. Insa, mai mult decat atat, va sunt alaturi cu inima. Continuati sa mergeti pe drumul vostru, sa depasiti toate obstacolele, sa treceti peste munti si sa va vedeti visurile implinite.

Voi sunteti adevaratele eroine!

un material via Liz Petrone, Love What Matters