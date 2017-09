Sora ta este cel mai frumos cadou oferit de parinti.

Daca ai o sora, mergi la ea si imbratiseaz-o. In cazul in care distanta va separa, da-i un telefon sau arata-i acest articol.

foto interior si prima pagina: Alla Rier Shutterstock

Oricine are o sora stie exact cat de frumoasa poate fi legatura dintre ele. Sunt zile in care simti ca sora ta este cea mai uimitoare persoana din lume, un inger care te salveaza in momentele dificile, un umar pe care sa plangi, o mana calda care sa iti ofere cele mai bune imbratisari... insa, sunt si zile in care o vrei doar la distanta de tine.

Pe masura ce cresteti, relatia se schimba in nenumarate feluri, insa intre voi ramane una dintre cele mai importante legaturi pe care o vei avea vreodata in viata ta. In acele zile in care simti ca nu mai poti face fata, iata cateva motive pentru care sa fii recunoscatoare parintilor pentru ca ti-au oferit cel mai frumos cadou de la viata.

1. Te cunoaste cel mai bine

Ea stie exact ce sa faca pentru a te inveseli. A practicat asta ani de zile. Cum altfel ar fi fost capabila sa te opreasca din plans cand erai mica si intrai in belele?

2. Este generoasa cu lucrurile sale

Ea isi imparte hainele si lucrurile cu tine. Initial, parintii au convins-o sa faca asta, insa acum o face pentru ca vrea.

3. Te sustine neconditionat

Ea este mereu acolo pentru tine. MEREU. Trebuie sa fie, este treaba ei.

Ii spui toate secretele tale. Iti ofera cele mai bune sfaturi. Cand esti cu ea nu exista tacere ciudata sau momente ciudate.

5. Este sprijinul tau

Este prima persoana la care mergi sau pe care o suni de fiecare data cand te lovesti de o problema.

6. Intre voi este o relatie de tipul dragoste-ura

Poate ca sunt momente in care va doriti sa fiti cat mai departe una de cealalta, insa dragostea voastra trece peste orice bariere. Este o relatie care bate timpul si care poate depasi orice obstacol.

7. Te va proteja intotdeauna

Indiferent de situatie, ea este acolo pentru tine si va face tot ce ii sta in putinta pentru a te proteja si a te ajuta sa depasesti problemele cu care te confrunti.

8. In fata ei nu porti nicio masca

Te-a vazut fara masti si fara secrete. Iti cunoaste sufletul si te citeste precum o carte deschisa. Si nu iti este teama... pentru ca stii ca nu te va rani niciodata intentionat.

9. Este cel mai special om din viata ta

Nimeni si nimic nu poate inlocui legatura minunata pe care o aveti. Relatia voastra este unica.