De cate ori ai avut impresia ca vorbesti clar, ca ai o comunicare eficienta si, totusi, ai realizat ca ceilalti nu te inteleg? Pe de alta parte, ce faci cand tu esti cea care are de-a face cu un barbat neinteles?

foto interior si prima pagina: Emotions studio Shutterstock

Exista mai multe explicatii pentru care comunicarea – verbala sau in scris – poate duce la neintelegeri, noteaza Psychologytoday.com. De aceea, e bine sa acorzi mai multa atentie felului in care se exprima un barbat neinteles, daca vrei sa te apropii de el si sa afli ce are de spus, de fapt.

1 Nu esti atenta la el

Poate ca nu e el un barbat neinteles, poate ca esti tu o femeie neatenta. Poate ca esti cu mintea in alta parte, poate ca esti preocupata sau nu te poti concentra mereu la ce spune.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro