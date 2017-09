Pentru acele momente in care simti ca nu mai poti si, oricat de mult ai incerca, nu reusesti sa mai vezi luminita de la capatul tunelului. Pentru acele momente in care inima ta este franta si sufletul parca nu isi mai gaseste linistea. Pentru acele momente in care gandurile tale sunt tot mai negre si visurile tot mai departe... Pentru toate acele momente in care zambetul nu mai exista am gasit cateva cuvinte minunate care sa te ajuta sa mergi mai departe.

foto interior si prima pagina: Galyna Andrushko, Shutterstock

Iata care sunt cele mai frumoase mesaje de incurajare care iti vor da puterea de a te ridica de la pamant si de a cuceri lumea:

1. Teme-te mai putin, spera mai mult. Mananca mai putin, mesteca mai mult. Vaieta-te mai putin, respira mai mult. Vorbeste mai putin, spune mai mult. Iubeste mai mult si toate lucrurile bune vor fi ale tale.

2. Nimeni in afara de noi insine nu ne poate elibera mintile.

3. Urmeaza-ti fericirea si Universul iti va deschide usi acolo unde erau doar ziduri.

4. Am descoperit ca atunci cand iubesti viata, viata te iubeste si ea la randul ei.

5. Toate visurile tale se pot implini daca ai curajul sa le urmezi.

6. Soarele nu straluceste doar pentru cativa copaci si cateva flori, ci spre bucuria intregii lumi.

7. Succesul se ascunde in ambitia de a nu renunta.

8. In loc sa te gandesti la ce iti lipseste, incearca sa iti aduci in minte toate lucrurile pe care le-ai realizat si care le lipsesc altora.

9. Nu este nevoie sa stii unde mergi. Nu este nevoie sa stii de ce mergi. Tot ceea ce e nevoie sa stii este faptul ca mergi plin de veselie. Daca faci acest lucru, nu poti gresi.

10. Ei spun intotdeauna ca timpul schimba lucururile, dar de fapt tu esti cel care trebuie sa le schimbe.