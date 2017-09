Toamna este un sezon de vis pentru fotografi si pasionatii de Instagram/ Pinterest/ Tumblr. Este momentul in care natura explodeaza de culori si diminetile pline de ceata te fac sa crezi ca esti intr-o lume a basmelor.

Schimbarea nuantelor frunzelor poate crea scene incredibil de frumoase din peisaje obisnuite.

Mai jos gasiti cele mai frumoase imagini cu acest anotimp de poveste. Va invitam sa le urmariti si sa ne spuneti care este preferata voastra.

Fiecare imagine este insotita de cate un citat special pentru toamna.

1. Natura in adevarata ei splendoare

"Toamna este o a doua primavara, cand fiecare frunza e o floare." - Albert Camus

foto: Iancu Cristian, Shutterstock

2. Toamna in toata splendoarea ei

"Nu ma pot indura sa risipesc, stand in casa, ceva atat de pretios ca un rasarit de soare in toamna. Asa ca imi petrec in aer liber toate orele zilei." - Nathaniel Hawthorne

foto: DrivingJack Photography, Shutterstock

3. Un apus timid reuseste sa coloreze cerul in nuante calde

"Fiecare frunza imi sopteste fericirea, planand catre pamant din copacul toamnei." - Emily Bronte)

foto: Creative Travel Projects, Shutterstock

4. Aceasta imagine prezinta esenta toamnei, nu credeti? O poza realizata perfect.

"Nici frumusetea primaverii si nici cea a verii nu are gratia pe care am zarit-o in al toamnei obraz." - John Donne

foto: ver0nicka, Shutterstock

5. O imagine parca pictata

"Exista o armonie in toamna si o stralucire in cerul ei, care nu poate fi regasita de-a lungul verii, ca si cum n-ar putea fi, ca si cum n-ar fi fost vreodata." - Percy Bysshe Shelley

foto: totojang1977, Shutterstock

6. Lasa toamna sa picteze natura

"Pentru oameni, toamna este timpul recoltei, al adunarii roadelor. Pentru natura, toamna este o perioada a insamantarii, a risipirii in cele patru vanturi." - Edwin Way Teale

foto: Smileus, Shutterstock

7. O dimineata colorata

"Un vant a aruncat departe ploaia, a luat cu el cerul si frunzele, lasand in spate doar copacii. Cred ca am ajuns sa cunosc prea bine toamna." - E.E.Cummings

foto: Andrew Mayovskyy Shutterstock

8. Din minunile naturii

“Sa stii ca transformarea incepe uneori cu o toamna. Asa ca niciodata sa nu blestemi toamna.” - Yasmin Mogahed

foto: gorillaimages, Shutterstock

9. Ceata misterioasa la primele ore ale diminetii

"Batranetea incepe ca toamna, cu melancolii, cu umbre care se lungesc, cu reverii si doruri vagi." - Octavian Paler

foto: Denis Belitsky, Shutterstock

10. Culori constrastante

"Daca timpul ar fi avut frunze, ce toamna!" - Nichita Stanescu

foto: Guitar photographer Shutterstock