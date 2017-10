Atunci vorbim despre relatii evoluate si constiente, ne referim si la a fi constiente de emotiile si gandurile partenerului si, mai mult decat atat, de a le respecta. Relatiile de cuplu reprezinta ocazii minunate pentru ambii parteneri de evolua, de a-si vindeca ranile si a invata anumite lectii. Ram Dass, unul dintre cei mai cunoscuti invatatori spirituali vestici, are trei recomandari pentru ca tu sa poti crea o relatie constienta, care sa va implineasca pe amandoi.

foto interior si prima pagina: Luna Vandoorne, Shutterstock

1. Dedica-te relatiei

Se intampla adesea: oamenii se indragostesc dar apoi sunt prinsi in nevoile si frustrarile lor si se despart. Una dintre probleme este ca avem tendinta de a pune viata personala pe locul doi. Intram intr-o relatie si, mai devreme sau mai tarziu, ne concentram toata energia la job sau spre alte indatoriri. Nu este suficient sa fii oficial intr-o relatie. Trebuie sa observi cat de mult te dedici relatiei respective. O relatie implinita este ca o planta care are nevoie sa fie ingrijita si hranita in fiecare zi. Cu cat ii aloci mai multa atentie, cu atat aceasta creste mai bine si mai frumos.

Sa iti fie bine si sa cresti impreuna cu o alta fiinta umana inseamna sa imbratisezi adevarului. Iar adevarul poate fi infricosator uneori. Daca fundamentul relatiei tale este indragosteala, poti trai o experienta neplacuta atunci cand flacarile pasiunii incep sa se diminueze. A intra intr-o relatie constienta inseamna sa iti asumi ca vei spune adevarul in orice moment. De la faptul ca nu iti place un anumit tip de mancare la lucruri care pot parea mai dureroase dar care nerostite la timp, sapa relatia

3. Nu te teme de vulnerabilitate

Egoul nostru este atat de vulnerabil atunci cand incepem sa ne deschidem in fata unei alte fiinte umane. Nimanui nu ii place sa se simta vulnerabil. Dar intr-o relatie constienta, recunoasterea propriei vulnerabilitati conduce la descoperirea si acceptarea adevarului.

Relatiile implinite au nevoie de mediu propice in care ambii parteneri pot creste. Fiecare dintre voi devine un fel de gradina a celuilalt in care puteti inflori, fiecare in felul vostru.