Ma bucur ca traiesc intr-o lume in care exista Octombrie.

Bun venit, draga Octombrie! O luna a culorilor, a contrastului, a mirosului de dovleac copt si a hainelor calduroase.

Am adunat zece motive pentru care credem ca Octombrie este cea mai buna luna din an. Va invitam sa ne spuneti voi de ce iubiti luna Octombrie in comentariile de mai jos :)

1. Toamna isi reintra in drepturi. Frunzele isi schimba culoarea si totul se schimba pentru sezonul rece.

2. Aerul este rece. Dupa o vara in care temperaturile au luat-o razna, respiratia devine din confortabila. De la aerul fierbinte de vara pana la cel uscat si geros de iarna, Octombrie este chiar la mijloc. Fix asa cum trebuie sa fie.

3. Mere... mere peste tot. Mere coapte, placinte de mere, suc de mere, mere cu miere si scortisoara. Octombrie este luna merelor.

4. Bauturi calde... sau reci. Inca putem bea un ceai cu gheata sau un ceai fierbinte. Inghetata? Da, inca mai gasim!

5. Pulovere calduroase. Cui nu ii place sa se imbrace de pulovere calduroase in fiecare dimineata din saptamana? Nu de alta, dar in Octombrie hashtagul #sweaterweather este din nou popular pe Instagram.

6. Focuri de tabara. Seri racoroase petrecute afara la un foc de tabara alaturi de oamenii dragi din viata noastra sunt unele dintre cele mai frumoase beneficii ale lunii Octombrie. Si daca nu ati mancat pana acum marshmallow la foc, nu stiti ce pierdeti!

7. Plimbari in aer liber. Timpul de afara este perfect pentru plimbari lungi in natura. Parc, padure, munte... nu stati doar in casa pentru ca pierdeti minunile naturii.

8. Fotografii peste fotografii. Culorile frumoase ale toamnei fac din Octombrie momentul preferat al anului de catre fotografi. Acum sunt facute cele mai multe si cele mai frumoase fotografii.

9. Apusuri de poveste. Parca in octombrie sunt cele mai frumoase apusuri, nu credeti?

10. Dovleci. Dovleci copti, dovleci cu dulceata, dovleci in placinte. Sa profitam de sezonul lor!