Femeile Alfa sunt femei puternice si independente in adevaratul sens al cuvantului. Ele sunt obisnuite sa preia controlul si pot intimida numeroase persoane. Acest tip de putere poate fi dificile pentru unii parteneri care sunt fie prea competitivi, fie prea supusi in relatie. Asadar, de ce are nevoie o femeie Alfa pentru a avea o relatie puternica si sanatoasa? Am gasit 10 lucruri importante pe powerofpositivity.

10 Lucruri de care femeile Alfa au nevoie intr-o relatie de dragoste

1. Au nevoie sa fie provocate

Femeia Alfa are nevoie de cineva cu care sa concureze si care sa fie suficient de sigur pe el (milos in victorie si un suporter bun in infrangere)



2. Au nevoie de incredere

Femeia Alfa trebuie sa stie ca ceea ce iti spune va ramane in seiful vostru de secrete. Ea trebuie sa fie capabila sa devina vulnerabila, sa lase garda jos din cand in cand. Trebuie sa stie ca poate avea incredere deplina intr-o persoana.

3. Au nevoie de respect

Femeia Alfa are nevoie ca partenerul sau sa ii respecte deciziile. Este in regula sa le conteste, insa nu si dupa ce acestea au fost luate. Ea are nevoie ca spatiul si limitele sale sa fie respectate.

4. Au nevoie de independenta lor

Femeia Alfa trebuie sa se poate bucura de toate pasiunile sale personale, de timp petrecut cu prietenii. Ea trebuie sa faca tot ce isi doreste. Nu are nevoie de o persoana dependenta de ea, care nu poate supravietui nici macar cateva ore fara ea. Vrea sa aiba viata proprie si in afara relatiei.

5. Au nevoie de cineva care poate tine pasul cu ele

Femeia Alfa merge prin viata cu viteza luminii. Pentru ea timpul este foarte important, motiv pentru care are nevoie de o persoana care sa tina pasul cu ea si care poate face fata momentelor de inalta presiune si de intensitate ridicata.