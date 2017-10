Energia este totul. Nu o poti vedea, insa cu siguranta o poti simti. Daca vreodata ai simtit ca sufletul tau refuza sa ii mai placa de cineva fara sa stii de ce - sau, din contra, imediat te-ai conectat cu o anumita persoana - este din cauza energiei din ambele parti - a ta si a persoanei respective. Unii oameni dau vibratii negative, altii vibratii pozitive.

Ceea ce este important este ca suntem atrasi in mod natural de oameni care au un vibe similar cu al nostru - de aceea, daca esti intr-o stare negativa te vei simti atrasa de oameni care sunt, de asemenea, negativi si respingi oamenii pozitivi din viata ta.

Casa in care locuiesti si locul de munca sunt concentratii puternice ale energiei tale. Gandurile pe care le ai, cuvintele pe care le spui si actiunile pe care le iei sunt foarte puternice in locurile in care petreci mult timp. Asadar, este important sa elimini energia negativa din aceste spatii si, in acelasi timp, sa elimini orice energie negativa blocata in interiorul tau, astfel incat sa poti incepe o tendinta ascendenta in viata ta.

Mindvalleyacademy ne ofera cateva moduri puternice de a scapa de energia negativa:

De fiecare data cand scapi de dezordine, murdarie si praf, si iti organizezi lucrurile, restabilesti ordinea. Un spatiu curat si ordonat este se simte "luminos" si "stralucitor" - luminozitatea si stralucirea sunt energii foarte vibrante. Casa si locul de munca nu sunt doar concentratii ale energiei tale, ci si reflectari ale starii tale interioare.

Curata-ti mintea cu folosirea corecta a cuvantului "dar". De fiecare data cand te gandesti sau spui o fraza negativa, adauga "dar" la finalul si continua cu o declaratie pozitiva pentru a o neutraliza.

De exemplu: "Nu am bani sa merg la restaurant in acest weekend, dar pot sa gatesc acasa mancarea mea preferata."

2. Mediteaza asupra iubirii

Dragostea este cea mai inalta vibratie si o poti atrage in viata si in casa ta, cu o meditatie a iubirii, in care iti concentrezi intreaga atentie asupra iubirii care radiaza cu toata lumea pe care o cunosti.