Cand vine vorba despre dragoste, barbatii nu sunt diferiti fata de noi, femeile. Si ei sufera in urma unei despartiri sau sunt afectati de anumite experiente. Paradoxal, insa, barbatii sufera mai mult din dragoste, scrie elitedaily.com.

Cu toate ca barbatii primesc o educatie diferita, sunt invatati sa aiba grija de ei insisi, sa devina responsabili, sa aiba grija de casa si sa-si asigure o situatie financiara buna, sa fie “puternici”, ei sufera mai mult din dragoste decat noi, femeile.

De ce barbatii sufera mai mult din dragoste

Foarte multi dintre barbati considera, in continuare, ca femeile au roluri, responsabilitati si posibilitati diferite in societate fata de ei, iar ei au intaietate in multe domenii din viata profesionala sau chiar si personala. De fapt, unii dintre ei au convingerea ca au mai multe drepturi in societate.

