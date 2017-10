Viata, spun ei, se intampla o singura data. Este o calatorie unica in aceasta lume uimitoare. Nu poate fi creata din nou indiferent de ceea ce facem. Trebuie sa o traim din toata inima. Sa ne bucuram in cel mai bun mod posibil. Sa ne distram intr-un mod care nu dauneaza nimanui. Pentru unii, pentru a le reaminti ca viata trebuie pretuita si traita, poarta in inimile lor propriile citate dupa care sa se ghideze.

foto interior si prima pagina: GlebSStock Shutterstock.com

Aceste citate sunt dovezi de cat de pretioasa este viata si de cat de scurt este timpul.

Daca esti o persoana care are deja propriile citate care te motiveaza si te ghideaza, poate ca poti adauga inca unul de pe lista noastra. Daca esti o persoana care isi doreste o sursa de inspiratie, nu ezita sa citesti citatele de mai jos. Sunt convinsa ca iti vor fi de ajutor:

1. Nu renunta niciodata la ce iti doresti

Nu renunta niciodata la ceva ce iti doresti. Este dificil sa astepti, insa este si mai dificil sa regreti.

2. Trucul este sa te bucuri de viata

In viata, incearca sa nu ai multe regrete. Decide bine pentru tine, alege cu grija lucrurile. Daca vrei ceva si stii ca poti realiza, atunci lupta pentru asta. Nu renunta pana cand nu iti atingi obiectivele.

Trucul este sa te bucuri de viata. Nu iti dori sa treaca zilele, asteptandu-te sa vina altele mai bune.

Nu te poti bucura de prezent daca te gandesti la eventualele lucruri mai bune care te asteapta pe viitor. Incearca sa te distrezi astazi. Incearca sa traiesti acum. Apreciaza lucrurile si oamenii din jurul tau.

3. Incearca sa fii optimista

Nu permite atitudinii tale sa stea intre tine si fericirea ta.

Uneori, daca nu majoritatea timpului, atitudinea noastra pesimista (sau lipsita de speranta) ne determina sa traim in disperare. Nu lasa sa se intample asta. Incearca sa fii mai optimista, mai pozitiva si mai plina de speranta in fiecare zi.

4. Aleg sa fiu de neoprit

Aleg sa fiu de neoprit. Sunt mai puternica decat grijile si problemele mele. Puterea celor din jur ma inspira in fiecare zi. Ma concentrez asupra visurilor mele. Am incredere in intuitia mea si traiesc o viata curajoasa.

Fie ca aceasta sa fie mantra ta de zi cu zi. Crede ca esti de neoprit si in curand vei fi.

5. Ajuta-i pe cei din jurul tau.

Ajuta-i pe cei din jurul tau sa isi implineasca visurile si iti vei implini si tu visurile tale.

Ajuta persoanele dragi sa isi atinga visurile. Fii fericita pentru ei. In acest semn, vei simti ca si tu ai realizat deja acel lucru, ca ai avut un vis implinit.