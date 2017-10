Cand esti intr-o relatie de cuplu, mai ales cu un partener pe care il iubesti si in care ai incredere, este vital sa stii sa ii spui ceea ce iti doresti in dragoste. Nevoile tale – ca si ale lui – trebuie sa fie luate in considerare si trebuie sa stii cum sa comunici cu iubitul tau, asa incat sa fiti amandoi fericiti.

foto interior si prima pagina: patrisyu Shutterstock

Totusi, uneori, nu stim exact cum sa cerem ceea ce ne dorim de la partenerul de cuplu. Fie suntem pasiv-agresive si ne lasam intrebate de cateva ori “s-a intamplat ceva?”, fie devenim dependente de cel iubit.

Specialistii de la Your Tango iti recomanda cateva variante de a comunica cu iubitul tau ce iti doresti in dragoste, intr-un mod demn de o femeie matura, care stie sa ceara, sa primeasca, sa iubeasca.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro