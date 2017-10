Zilele trecute, un bun prieten mi-a urat dis de dimineata distractie placuta. Prima reactie a fost una de vinovatie. Cum adica, distractie placuta? Doar suntem la mijlocul saptamanii iar eu am atatea de facut? Cateva minute mai tarziu mi-am dat insa seama ca are dreptate.

foto interior si prima pagina: nd3000, Shutterstock

Sa te distrezi, cu alte cuvinte sa te simti bine si sa te bucuri de fiecare clipa, poate fi o stare continua de a fi, nu doar apanajul weekendurilor in care iesi in oras (eventual intr-un loc zgomotos si aglomerat). Chiar si atunci cand esti la birou. Chiar si atunci cand faci curatenie sau cand astepti la semafor, prinsa in trafic. Chiar si atunci cand treci printr-o situatie mai putin placuta.

1. Concentreaza-te asupra aspectelor care iti plac la jobul tau. Majoritatea dintre noi mergem la job pentru ca am fost invatati ca asa trebuie si ca doar asa putem castiga bani. Chiar si asa, sunt sigura ca exista aspecte care sunt placute. Faptul ca te intalnesti cu colegii, ca ai un pretext sa imbraci rochia noua si sa te aranjezi, de exemplu. Sau contributia pe care ti-o aduci la binele altor oameni. PS - daca iti urasti jobul din tot sufletul si te simti secata de energie, cauta-ti urgent altul.

2. Adauga sare si piper actiunilor de rutina. Iti amintesti videoclipul piesei "I Want to Breakfree" al trupei Queen? Freddie Mercury da cu aspiratorul imbracat intr-o fusta scurta si purtand pantofi cu toc. Poate ca acestia nu sunt cea mai buna idee insa poti dansa pe melodia preferata in timp ce aspiri carpeta din sufragerie. Alege un drum diferit spre casa, ca si cum ai fi un turist. Asculta muzica preferata in masina sau un audiobook interesant.

3. Uita-te in oglinda si zambeste-ti. Starea mentala si emotionala si postura si expresiile corpului nostru sunt strans legate intre ele. Atunci cand te opresti in fata oglinzii si iti zambesti pret de cateva secunde, starea ta de spirit se va schimba in mod automat. Iti va fi mai usor sa te concentrezi asupra aspectelor placute din jurul tau, sa te simti vesela si creativa.