Cauta pe Google "dormit in paturi separate" si vei gasi o seriea de eseuri personale despre motivul pentru care cuplurile casatorite sau care locuiesc impreuna s-au hotarat, de obicei pentru ca le fi mai bine- si nu mai rau, sa doarma separat. Folosind internetul ca barometru, motivul nu se datoreaza faptului ca divortul sau separarea se afla la orizont, desi acestea pot aparea atunci cand efectele secundare ale lipsei somnului incep sa iti distruga viata. Somnul in paturi separate a devenit un remediu eficace pentru cei care nu dorm suficient, in special parinti, pentru a compensa.

Gura lumii poate spune ca este un esec marital, dar, potrivit National Sleep Foundation din SUA, unul din patru cupluri doarme in paturi diferite. Somnul in paturi separate este o versiune a TSI, un acronim care inseamna Traind Separat Impreuna. TSI este exact ceea ce pare atunci cand cuplurile decid sa locuiasca separat, fiecare la casa lui, respectandu-si insa angajamentul reciproc.

Inainte de a judeca acestui stil de viata contra-normativ, ia in considerare stiinta care valideaza TSI. Cercetarile recente arata ca devine din ce in ce mai frecventa la adultii in varsta aflati intr-o perioada de tranzitie dupa divort sau moartea partenerului. In studiul respectiv, persoanele in varsta citeaza dorinta de a ramane independente, de a-si pastra propriile case si de a mentine granitele familiei si independenta financiara ca motive pentru alegerea lor. In alte cazuri, TSI este varianta preferata deoarece viata plina pe care o are fiecare partener in parte face carelatia sa fie si mai romantica. New York Times a prezentat cateva cupluri care traiesc in New York City si care abordeaza acest stil de viata. Un astfel de cuplu, cu o vechime de sase ani, afirma ca desi oamenii spun ca nu cuplu care nu locuieste impreuna nu este cuplu, nu isi imagineaza cum relatia lor ar putea fi mai adevarata.

Cu toate acestea, pana cand stigmatul impotriva acestui sti de viata va disparea, TSI va fi cu greu acceptat social. Jacquelyn Benson, profesor la Universitatea din Missouri, care a studiat in mod specific acest tip de relatii afirma ca este momentul sa regandim modul in care oamenii isi construiesc relatiile. Atata vreme cat coloana vertebrala a unei relatii o reprezinta increderea si comunicarea, orice este posibil.