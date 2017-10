"Inainte sa pornesti pe calea razbunarii, sapa doua morminte" spunea Confucius. Este imposibil sa te razbuni si sa nu suferi - pentru ca sufletul nu are nevoie de razbunare, ci de iubire. De atentie si de dragoste. De oameni pozitivi in jurul sau. De liniste si pace.

Lauren Jarvis-Gibson, o tanara jurnalista trecuta usor de 20 de ani, a scris un text foarte frumos pe ThoughtCatalog despre cel mai bun mod de a te razbuna in viata. Va invit sa il cititi si sa il impartasiti cu cei dragi in cazul in care simtiti nevoia.

Cea ai buna razbunare este sa fii fericita. Sa te pui pe primul loc. Sa decizi sa iti traiesti viata pentru tine, nu pentru altcineva. Cea mai buna razbunare este sa iti permiti sa traiesti frumos si cu iubire.

Cea mai buna razbunare nu trebuie sa fie amara. Nu trebuie sa te faca sa te simti plina de tine. Nu trebuie sa te faca sa iti doresti sa ranesti persoana care ti-a frant inima.

Cea mai buna razbunare nu este sa te razbuni. Pentru ca astfel vei ajunge sa te ranesti si mai mult si sa ii ranesti si pe cei din jurul tau. Razbunarea te va trage in jos, doar va prelungi durerea pe care o simti si va intarzia procesul de vindecare.

Nu ai nevoie de o persoana mai frumoasa cu care sa iesi in oras sau de o rochie speciala si foarte scumpa pe care sa o cumperi... acestea nu iti vor repara inima, ci din contra - doar o vor hrani cu ura si negativitate. Si acesta este cel mai mic lucru de care ai nevoie cand deja inima ta este franta.

In loc sa iti concentrezi atentia asupra lipsurilor, concentreaza-te asupra ta. In loc sa te tot intorci in trecut si sa suferi, lucreaza la viitorul tau. In loc sa ii ranesti pe altii, ai grija de inima ta si hraneste-o cu iubire.